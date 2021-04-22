В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Поддельные версии вакцины против коронавируса Covid-19 компании Pfizer выявлены в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу. Флаконы, найденные в Мексике, имели поддельную маркировку.

Газета сообщает, что в обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин. Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.

The Wall Street Journal уточняет, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Вакцинация Мексика Польша
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