В Мексике в День мертвых почтили память жертв Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

В мексиканском Мехико традиционно каждый год проходят празднования Дня мертвых, который отмечается в Мексике 1 и 2 ноября. В этом году в рамках праздника в столице Мексики было установлено 150 алтарей для подношений и мемориал в честь тех, кто скончался от коронавируса, пишет Euronews.

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Родственники жертв Covid-19 могут разместить у мемориала фотографии своих близких.

Представитель администрации исторического центра Мехико Сальвадор Альварес, что алтари и мемориал созданы для тех, кто не смог проститься со своими близкими должным образом.

Одна из женщин, пришедших к мемориалу, рассказала, что ее отец скончался от коронавируса. Мексиканка не успела с ним попрощаться, последний раз она говорила с отцом перед его госпитализацией.

Традиционно в День мертвых в Мексике кладбища украшают лентами и цветами. Корни праздника уходят глубоко в культуру индейских племен. За время пандемии в Мексике умерли 288 000 человек.

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