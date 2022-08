В МИД Германии прокомментировали предложение не выдавать визы россиянам

Запретить выдавать визы можно лишь при согласии всех стран-участниц Шенгенского соглашения, которого пока нет, заявили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

В настоящий момент нет решения на европейском уровне, которое бы сделало возможным прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил DW представитель МИД Германии Кристофер Бургер в понедельник, 1 августа.

Бургер напомнил, что с 25 февраля на уровне ЕС действует решение совета по международным отношениям о частичной отмене соглашения об облегчении визового режима с Россией — особенно это касается отмены безвизового въезда для владельцев дипломатических паспортов и отмены облегченной процедуры для членов парламента и правительства.

"Что касается выдачи виз, то отмена выдачи шенгенских виз может быть введена только на основании консенсуса между всеми странами Шенгенского соглашения, а в настоящий момент такого решения нет", — сказал Бургер.

В конце июля правительство Эстонии утвердило постановление, которое запрещает предоставлять российским гражданам временный вид на жительство или визы с целью обучения в стране. Власти Эстонии также запретили устраиваться на работу гражданам России и Беларуси в случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством — членом ЕС.

"Продолжение санкций против России необходимо для обеспечения неослабевающего давления на страну. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности", — объяснили решение в МИД Эстонии.

Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония в конце августа на встрече с главами МИД Евросоюза предложит закрыть россиянам въезд и полностью прекратить выдачу виз на уровне ЕС. По словам Рейнсалу, аналогичная дискуссия ведется в правительстве Финляндии. Кроме Эстонии о прекращении выдачи виз сообщали Латвия и Чехия.

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевич также призвал Евросоюз пойти на этот шаг. "ЕС должен рассматривать Россию как государство-спонсор терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан России", — написал он в твиттере 30 июля.

I condemn brutal murder of Ukrainian POWs by Russian Armed Forces in #Olenivka and ongoing atrocities committed by the Russian military against #Ukraine. #EU must consider #Russia as state sponsor of terrorism, I reiterate proposal to impose EU tourist visa ban for 🇷🇺 citizens