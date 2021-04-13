В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов после убийства афроамериканца полицейским

В Миннеаполисе ввели комендантский час и режим ЧС после протестов из-за убийства афроамериканца Данте Райта полицейским, сообщается на сайте городских властей. В город также ввели национальную гвардию, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на New York Post.

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Полицейские застрелили 20-летнего Данте Райта в воскресенье, 11 апреля. Сначала молодого человека остановили из-за просроченных автомобильных номеров. При попытке задержания Райт сел в машину и попытался уехать от полицейских, но один из полицейских выстрелил в него.

Власти Миннесоты сообщили, что застрелила Райта полицейская Ким Поттер, служившая в полиции 25 лет. Начальник городской полиции Тим Гэннон заявил, что, судя по записи с видеорегистратора, Поттер собиралась использовать электрошокер и выстрелила из пистолета случайно.

После убийства Райта в городе начались протесты. Городские власти ввели комендантский час с 19:00 до 06:00. В понедельник власти Миннеаполиса и соседнего Сент-Пола ввели режим ЧС. В ночь с понедельника на вторник полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщают "Би-би-си" и CNN. В Миннеаполис также ввели национальную гвардию. Кроме того, протесты проходили в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Президент США Джо Байден в понедельник вечером призвал протестующих к "миру и спокойствию". Байден подчеркнул, что грабежам и насилию "абсолютно нет оправдания".

Две недели назад в Миннеаполисе начался суд над Дереком Шовиным, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда в мае 2020 года.

В мае Джорджа Флойда задержали возле продуктового магазина в Миннеаполисе по подозрению в оплате товара поддельной купюрой. Шовин встал коленом на шею задержанному и не вставал девять минут, Флойд в итоге умер. Его смерть стала причиной массовых протестов, беспорядков и погромов в США — протестующие требовали прекратить полицейское насилие в отношении темнокожего населения. Акции солидарности прошли и в других странах.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает полицейским применять удушающий прием при задержании. Это можно будет делать только в том случае, если жизнь полицейского находится в опасности.