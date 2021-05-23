В Минске посадили летевший в Вильнюс самолет и задержали журналиста, которому грозит смертная казнь

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. На борту был оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, и его задержали по обвинению в организации массовых беспорядков.

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В воскресенье редакция литовского портала Delfi получила письмо от читателя Линаса, в котором говорилось, что самолет Ryanair, летевший в Вильнюс из Афин, приземлился в Минске, а экипаж ничего не объяснил пассажирам, только велел им "сидеть и ждать". Читатель упомянул, что самолетом домой из Афин летит с дочерью и женой. На борту воздушного судна также находился журналист Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в организации массовых беспорядков.

Протасевич — главный администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главный редактор Nexta. Nexta пишет, что на родине ему грозит смертная казнь, а перед вылетом он заметил за собой слежку — из чего издание делает вывод, что самолет посадили намеренно.

Литовский Delfi связался с руководителем отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Линой Бейшене. Она подтвердила, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж принял решение посадить самолет в Минске. "Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет", — сказала Бейшине.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите сообщила, что в настоящее время ведется работа с посольством. Официальной информации о том, почему самолету пришлось приземлиться в Минске, не предоставлено.

Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолет отдал Лукашенко лично. По его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Пресс-секретарь Национального аэропорта Минска Ромина Саматханова прокомментировала вынужденную посадку самолета, летевшего из Афин в Вильнюс: "Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно. На данный момент сообщение о минировании пока не подтвердилось. В аэропорту работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр".

При этом из данных о полете самолета на сайте Flihtradar24 следует, что самолет развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. При этом, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, экипаж не предупредил пассажиров об изменении маршрута.

Команда белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской будет добиваться привлечения к ответственности властей Беларуси.

"Мы будем добиваться или санкций, или исключения Беларуси из Ассоциации гражданской авиации, или объявления белорусской территории недоступной для гражданских полетов", — заявил в эфире Дождя сообщил советник Тихановской Франак Вечерко.

МИД Латвии сейчас выясняет, были ли на борту латвийские граждане, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.