В Минске силовики перекрыли центр города, начались столкновения с ОМОНом, есть пострадавшие

Правоохранительные органы Белоруссии постепенно перекрывают центр Минска, сообщает в онлайн-трансляции белорусский интернет-портал TUT.BY. По его информации, людей выборочно пускают на проспект Независимости, одну из главных магистралей города. Там дежурит много спецтехники, сотрудников милиции и военных из внутренних войск, утверждает сайт. На Октябрьскую площадь в центре Минска доступ закрыли, много милиции дежурит на Интернациональной, перекрыли улицу Зыбицкую, пишет TUT.BY.

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На проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими, сообщает ТАСС.

По данным BBC, cразу несколько журналистов из различных СМИ сообщают, что в центре Минска силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона протестующих. На своем опыте знаем, что разрыв такой гранаты рядом — это очень неприятно и чревато травмами.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020



Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих власть совершает серьезную ошибку.



Видны взрывы светошумовых гранат pic.twitter.com/AIGtDsnMf8 — Алх Рамонэ (@alxramone) August 9, 2020

Корреспондент BBC сообщает: "Прямо сейчас на моих глазах по Проспекту Победителей идет плотно сгрупированная колонна ОМОНа. Они постепенно вытесняют протестующих с проспекта в сторону площади Октябрьской. Вслед за омоновцами едет несколько автозаков. Туда периодически сажают тех, кого удалось схватить.

Протестующие ведут себя хитро — при приближении ОМОНа просто разбегаются в разные стороны, словно муравьи. Сложно оценить точное число людей на проспекте — он широкий, и люди рассредоточены. За спину омоновцев периодически подъезжают новые автозаки.

ТАСС сообщает, что в Минске к месту, где проходят акции протеста, прибыли подразделения внутренних войск.

Портал https://t.co/EP6vkudLj7 публикует видео столкновений людей с силовиками в центре Минска pic.twitter.com/ElauvITGw8 — Дождь (@tvrain) August 9, 2020

По Telegram-канала NEXTA Live, к стелле в центре Минска массово прибывают бригады "Скорой помощи" — очень много пострадавших.

Автозак сбил в Минске человека. По данным издания, человек упал, к нему подбежали люди, которых милиция начала забрасывать светошумовыми гранатами. Пострадавшего все-таки удалось вынести. "Белсат" пишет, что пострадавшему около 30 лет, у него вся голова в крови.

Автозак сбивает человека в Минске. Видео: NEXTA pic.twitter.com/rZb3deCLiS — Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 9, 2020



Протестующие в центре Минска зажгли тысячи фонариков.



Прекрасный Минск и тысячи фанариков. pic.twitter.com/hdYezOgzUD — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 9, 2020



Столкновения с силовиками продолжаются. Бойцы ОМОНа бросают в толпу светошумовые гранаты.



По протестующим стреляют резиновыми пулями, сообщает "МБХ Медиа" и канал "Беларусь головного мозга". К центру Минска стягивают силы полиции.

Автозаков еще больше

Со стороны немиги едит колонна милиции #минск pic.twitter.com/FWgzGrCnyn

— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020



Как отмечает BBC, протестующие ответили милиции сооружением баррикад в центре Минска. Для этого, передают местные журналисты, пытаются использовать мусорные баки.

В 23.55 ОМОН занял весь проспект.

Милиция начала применять водометы для разгона протестующих в центре Минска. Также силовики используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает РИА Новости.

Поступила также информация, что в Жодино бойцы ОМОНа опустили щиты на землю перед протестующими.

Тихановская обратилась к белорусам. "Люди наконец переступили через свой страх. Многим еще предстоит это сделать. <…> Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед", — заявила она, цитирует Газета.ру.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сказала ТАСС, что сейчас проводится заседание оперативного штаба в связи с протестами.

"Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление". Тем временем в центре Минска раздается стрельба.

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Спецназ применяет против протестующих водометы.

Ранее

Фрагмент разгона людей в районе стеллы #минск pic.twitter.com/FKuI0VRcBo

— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020

Глава ЦИК заявила, что Лукашенко побеждает во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов. Государственный телеканал "Беларусь 1" закончил эфир, посвященный выборам 2020. Теперь на экране сериалы.

С редакцией TUT.BY связалась Светлана Тихановская. Она обратилась с призывом к силовикам и своим избирателям. — Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать, — обратилась с призывом Светлана Тихановская.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в социальных сетях призвал власти Белоруссии воздержаться от применения силы против мирных протестующих, освободить задержанных активистов и журналистов. "Уважение основных политических свобод — ключ к укреплению суверенитета Белоруссии и дальнейших отношений с Европейским союзом.

Пресс-служба минского метрополитена сообщила, что с 19.40 закрыты на вход и выход станции "Купаловская" и "Октябрьская" "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют мимо этих станций без остановок. TUT.BY указывает, что с 20:00 закрыты также станции "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Портал Onliner добавляет, что поезда не останавливаются и на станции "Площадь Ленина".

ТАСС написал, что силовики закрыли для пешеходов площадь Независимости в центре Минска, где находится дом правительства и Центризбирком. Onliner подтверждает, что площади Октябрьская и Независимости закрыты, там стоят КПП, через которые людей не пускают. "Наибольшее скопление техники сейчас находится на площади Мясникова и парковки возле Дома офицеров", — добавил портал.

Сейчас у посольства Беларуси в Москве. pic.twitter.com/qJrH1bRdIC — Тот самый Мартин (@martin_camera) August 9, 2020

Полиция оттесняет всех от посольства Беларуси. pic.twitter.com/7UPgvTxXUw — Тот самый Мартин (@martin_camera) August 9, 2020



Несколько сотен человек собрались в центре Москвы у посольства Белоруссии, передает РИА "Новости". Ранее представитель посольства республики заявил, что не все желающие успели проголосовать 9 августа на выборах президента Белоруссии на участке в Москве.

Многие из собравшихся у посольства скандируют "Лукашенко, уходи!"

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько ближайших улиц. В частности, остановлено движение от Китай-города по Маросейке в сторону Чистопрудного бульвара. Пешеходам пройти по улице не позволяют, транспорт едет, но с затруднениями.

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