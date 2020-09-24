В Минске задержана адвокат Марии Колесниковой
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Минске задержана Людмила Казак — адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Женщина находится в одном из территориальных РУВД города. По данным ТАСС, Казак вменяют в вину административное правонарушение.

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Как писали белорусские СМИ, адвокат Людмила Казак, которая представляет члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, днем 24 сентября перестала выходить на связь.

Защитник Казак Виктор Мацкевич сообщил, что женщина торопилась на судебное заседание, но в суд не пришла, а ее машину нашли припаркованной на Коммунистической улице, где у нее была встреча с коллегой.

Сообщалось, что муж Казак собирается подать заявление о похищении человека.

Другого адвоката Колесниковой Илью Салея арестовали 11 сентября в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти. Саму Колесникову по этой же статье арестовали 9 сентября. Представительницу координационного совета задержали на границе с Украиной, адвокат Колесниковой Максим Знак говорил, что она не собиралась уезжать из Беларуси, ее пытались увезти насильно.

Колесникова с начала сентября находится в СИЗО. Ей может грозить от двух до пяти лет заключения.

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