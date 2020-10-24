В Минске задержаны участницы протестного "Женского марша"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами и зонтами проследовала по проспекту Независимости. Сообщается об 11 задержанных участницах шествия и трех журналистах.

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В Минске в субботу, 24 октября, прошла протестная акция "Женский марш". Участницы шествия несли зонты, бело-красно-белые флаги и плакаты с такими лозунгами, как "Freedom Belarus", передает издание Tut.by. Один из его читателей оценил численность акции примерно в две сотни человек.

Колонна протестующих женщин проследовала по проспекту Независимости до ЦУМа, что находится около площади Якуба Коласа. За женщинами ехали автобусы с силовиками, пишет Tut.by. По подсчетам правозащитного центра "Весна", задержаны 11 участниц марша и 3 журналистов из съемочной группы британского телеканала Sky News. Журналистов позднее отпустили, но забрали видеокамеру, она отправится на экспертизу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) .

Подобная акция прошла также в Гродно, где на улицу вышла группа женщин с красно-белыми зонтами. Акции солидарности с протестующими белорусами 24 октября состоялись также в Киеве, Токио и немецком Оффенбахе под Франкфуртом-на-Майне.

На провластную акцию в Минске вышли около 20 человек

В тот же день на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку действующей власти. На него собралось не более 20 человек, сообщает издание "Наша Нива". Участники акции несли в руках флаги с изображением серпа и молота, на некоторых из них были георгиевские ленточки.

В Беларуси уже 2,5 месяца не утихают массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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Deutsche Welle

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