В Минздраве сообщили, что врачи продолжают лечение Жириновского
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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с вариантом коронавируса "омикрон", оценивается как стабильное, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минздрава России.

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"Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.

Ранее Минздрав сообщал, что Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля.

В минувшее воскресенье депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил "Интерфаксу", говоря о состоянии лидера партии: "Надеемся, в скором времени он продолжит свою деятельность в привычном формате".

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