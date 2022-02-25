В Молдавии введен режим ЧП ситуации на Украине
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Парламент Молдавии в связи ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней начиная с 24 февраля. За это решение единогласно проголосовали 88 депутатов от всех парламентских фракций.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С запросом о введении режим чрезвычайного положения обратилось правительство Молдавии.

Премьер-министр Наталья Гаврилица представила меры, которые предлагается утвердить на период ЧП.

Среди них - запрет на проведение массовых акций протеста и манифестаций, особый режим работы СМИ; пресечение распространения фейковых новостей, право правительства выдворять из страны "нежелательных лиц", меры по обеспечению граждан товарами первой необходимости; усиленный режим работы правоохранительных органов; организация работы для принятия беженцев из Украины.

Гаврилица сообщила, что в четверг в Молдавию въехало более 4,2 тыс. беженцев из Украины. Часть из них намерены отправится в страны Евросоюза, а более ста человек официально запросили убежище в Молдавии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш