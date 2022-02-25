В Молдавии введен режим ЧП ситуации на Украине

Парламент Молдавии в связи ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней начиная с 24 февраля. За это решение единогласно проголосовали 88 депутатов от всех парламентских фракций.

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С запросом о введении режим чрезвычайного положения обратилось правительство Молдавии.

Премьер-министр Наталья Гаврилица представила меры, которые предлагается утвердить на период ЧП.

Среди них - запрет на проведение массовых акций протеста и манифестаций, особый режим работы СМИ; пресечение распространения фейковых новостей, право правительства выдворять из страны "нежелательных лиц", меры по обеспечению граждан товарами первой необходимости; усиленный режим работы правоохранительных органов; организация работы для принятия беженцев из Украины.

Гаврилица сообщила, что в четверг в Молдавию въехало более 4,2 тыс. беженцев из Украины. Часть из них намерены отправится в страны Евросоюза, а более ста человек официально запросили убежище в Молдавии.