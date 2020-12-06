В Молдове идут массовые антиправительственные протесты

В Кишиневе около 20 тысяч людей в воскресенье, 6 декабря, вышли на улицы с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

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К этим протестам призвала избранный президент Молдовы Майя Санду после того, как на 3 декабря парламент страны принял закон, по которому контроль за Службой информации и безопасности, главного разведывательного органа страны, переходит от президента к законодательному органу.

По мнению Санду и ее сторонников, целью принятия закона было ограничить полномочия президента и расширить полномочия парламента, в котором имеют большинство сторонники ее бывшего соперника на президентских выборах - действующего главы государства Игоря Додона.

В аналогичной антиправительственной демонстрации, состоявшейся в четверг, 3 декабря, приняли участие пять тысяч человек. Спустя три дня, 6 декабря, к зданию парламента Молдовы, по оценкам агентства AFP, вышли уже 20 тысяч демонстрантов. Собравшиеся кричали: "Додон, уходи!" и "Мы не сдадимся!" Сотни полицейских оцепили здание парламента, однако не вмешивались в ход протеста.

Требование досрочной инаугурации Санду



Кроме прочего, протестующие призывали провести инаугурацию Майи Санду уже 10 декабря - в день, когда Конституционный суд Молдовы, как ожидается, окончательно подтвердит ее победу на выборах. На данный момент планируется, что инаугурация Санду состоится 24 декабря.

"Нам нельзя дожидаться 24 декабря, чтобы провести инаугурацию. За эти две недели Игорь Додон разорит всю страну", - заявил в этой связи вице-спикер парламента Молдовы Александру Слусарь.

Сама Майя Санду, выступая перед своими сторонниками 6 декабря, призвала их требовать проведения досрочных парламентских выборов. "Игорь Додон не хочет признавать поражения. Его цель - спровоцировать беспорядки и хаос в стране и добиться того, что Молдова окажется в международной изоляции!" - подчеркнула она.

Победа Санду на выборах президента Молдовы



В середине ноября в Молдове состоялись выборы президента, на которых победила проевропейски настроенная Майя Санду. При этом глава Партии действия и солидарности значительно обошла действующего президента Игоря Додона, которого многие считают ставленником Москвы.

Главным предвыборным обещанием Санду было пресечь коррупцию в Молдове, которая является сегодня одной из самых бедных стран в Европе.