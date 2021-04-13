В московском фитнес-клубе на глазах посетителей застрелили человека

В Москве возбуждены уголовные дела после убийства в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. По данным источников агенств, убитый — "вор в законе" Али Гейдаров (Альберт Рыжий, или Питерский), но официально эта информация не подтверждена.

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"Неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенном по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего скрылся", — говорится в сообщении Следственного комитета. Там отмечается, что следователи ищут убийцу и устанавливают детали случившегося. Дела возбуждены по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

На видеозаписях, опубликованных СМИ, видно, как в тренажерный зал заходит человек и прицельно стреляет в спину мужчине, занимающемуся на тренажере. После этого тот падает, а находящиеся рядом люди разбегаются. Стрелявший же бежит к стене, забирает красный рюкзак и уходит.

По данным издания 47news, мужчину застрелили в спортзале жилого комплекса "Алые паруса", в котором он жил. Погибший пришел в зал с охраной, уточняет издание.

По данным источников Интерфакса и РИА "Новости", убитый — 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров (Альберт Рыжий, или Питерский), уроженец города азербайджанского Гянджи. Источник РИА "Новости" говорит, что у него не было при себе документов, Baza писала, что при нем были документы на имя Геннадия Петрова.

В СМИ Гейдарова называют самым "неуловивым и везучим" в современной России, так как он пережил три покушения. "За полгода на него как минимум три раза покушались и дважды хотели посадить", — писала "Фонтанка".

Несмотря на "везучесть", Гейдаров не раз был судим. В первый раз его осудили в 2000 году за грабеж и вымогательство, он получил пять лет условного срока. В 2003 году он вновь был задержан и пробыл в исправительной колонии до 2008 года.

В 2014 году сообщалось о перестрелке петербургских авторитетов в Турции якобы с участием Гейдарова, которая закончилась убийством полицейского. Власти тогда арестовали Гейдарова и более десятка сторонников его оппонента — Алексея Гудыны (Лехи Иркутского), писала "Фонтанка". Гейдарова в итоге отпустили и депортировали в Россию.

В том же 2014 году его арестовали по обвинению в организации серии грабежей. При задержании выяснилось, что гражданин Азербайджана Гейдаров находится в России нелегально.

По данным следствия, Гейдаров и его пособники публиковали в интернете объявления о продаже элитных внедорожников по цене незначительно ниже рыночной, а во время сделки нападали на покупателей и забирали у них деньги.

В 2016 году Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил Гейдарова к семи годам заключения. В том же году Московский районный суд Петербурга приговорил двух жителей города Набережные Челны к шести и шести с половиной годам колонии строгого режима за покушение на его убийство, которое должно было произойти в 2014 году и было предотвращено полицейскими. Они заинтересовались машиной Audi, припаркованной у дома Гейдарова в Петербурге, в которой сидели предполагаемые исполнители.

В материалах дела говорилось, что исполнители согласились выполнить "заказ" на Гейдарова за 80 тысяч долларов. Сначала их хотели судить только по статье о незаконном обороте оружия, но потом дело переквалифицировали на покушение на убийство. Некоторые СМИ писали о том, что у Гейдарова возник конфликт с другими авторитетами из-за того, что он мог сам выдать преполагаемых киллеров знакомым полицейским. Однако доказать этого не удалось, пишет портал mzk1.ru, специализирующийся на новостях криминального мира.

Организатора покушения Илгама Гаджиева в 2019 году приговорили к 8,5 годам заключения.

Baza называет Гейдарова "первым в истории России вором в законе, которого условно-досрочно освободили из мест лишения свободы". Это произошло в июне прошлого года. Как указывалось в решении суда, Гейдаров "твердо встал на путь исправления", полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и даже выучился на швею, пишет Baza.

Как уточнили "Фонтанке" собеседники в УФСИН Марий Эл, где отбывал срок Гейдаров, у осужденного "в сфере своей деятельности успехи безусловные". На сайте Медведевского районного суда республикий Марий Эл, выносившего это решение, нет его текста. Изначально Гейдаров должен был выйти на свободу 14 июля 2021 года.

По данным СМИ, Гейдаров был "коронован" в Петербурге в 2012 году по инициативе криминального авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан). По некоторым данным, Гейдаров был "смотрящим" в Северо-Западном округе Москвы. По данным mzk1.ru, он враждовал с другим криминальным авторитетом Лотой Гули (Салифовым).

"Осужденный на длительный срок, он даже в тюрьме надежно держал в руках нити управления всеми процессами, касающимися жизни азербайджанской диаспоры в России. Сохраняя хорошие отношения с Хасаном, тем не менее, он ополчился на его подручного ─ Али Гейдарова", — пишет издание.