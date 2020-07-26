В Москве десятки задержаний после погромов и драк между армянами и азербайджанцами

В Москве задержали более 30 участников межнациональных конфликтов, зафиксированных 23 и 24 июля в разных районах столицы. Нарушителей общественного порядка привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

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Также возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое. В соответствии с миграционным законодательством нарушителям будет запрещен въезд в Россию на пять лет.

23 июля на проезжей части Люблинской улицы злоумышленники нанесли побои и колото-резаные раны жителю Подмосковья. В этот же день на Братиславской улице был избит житель столицы и поврежден его автомобиль. Вечером 24 июля неустановленные лица разбили металлическими битами, палками и кирпичами витрину магазина в Новой Москве и избили директора магазина.

На Мосфильмовской улице злоумышленники разбили окна в здании ресторана. Ночью было совершено нападение на кафе на Братиславской улице. Угрожая персоналу дубинками, ножами и пистолетами, злоумышленники похитили из кассы деньги и скрылись.

Конфликты между представителями армянской и азербайджанской диаспор в Москве, других городах России и за рубежом вспыхнули на фоне обострения на границе между двумя странами. В ночь на 24 июля было зафиксировано сразу несколько массовых драк и избиений в районах Люблино и Марьино, где проживает много выходцев из Азербайджана и Армении. СМИ сообщали о нападении выходцев из Азербайджана на машины с армянскими номерами и на пешеходов.

Сопредседатель "Объединения армян России" Давид Тоноян рассказал РБК, что утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены. Кроме того, по его словам, минимум пятеро армян подверглись нападениям, одного из них ранили ножом. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов заявил в свою очередь, что беспорядки спровоцировали армянские националисты, которые забрасывали азербайджанские кафе и магазины камнями.

Днем 24 июля конфликты продолжились, в Саларьево был разгромлен магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. В кафе "Армянский дом" произошла стычка армян и азербайджанцев. В здании разбиты стекла, использовались биты и арматура. Несколько драк между представителями диаспор произошло в других районах Москвы.

Премьер-министр Армении в интервью телеканалу РБК назвал нападения на соотечественников "выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства" и попыткой сделать Россию "ареной этнических столкновений". По его мнению, "третьи силы с амбициозными антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе заинтересованы в дестабилизации России". Пашинян призвал проживающих в России соотечественников не поддаваться на провокации.

Союз армян России сообщил на своем сайте о встрече руководителей силовых структур с представителями армянской общественности в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

В сообщении со ссылкой на начальника управления Андрея Яценко говорится, что дело находится на личном контроле руководства РФ, а все лица, причастные к преступлениями, будут "очень и очень жестко наказаны". В Союзе армян призвали соотечественников проявлять "свойственную нам, армянам, сдержанность и благоразумие" и не поддаваться на провокационные действия.