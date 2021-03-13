В Москве не состоялся форум независимых депутатов. Участников задержала полиция

Сотрудники правоохранительных органов помешали проведению форума независимых муниципальных депутатов, который должен был открыться в Москве в отеле в Измайлово в субботу утром. Как сообщают его участники, полицейские начали задерживать всех присутствующих, объясняя это тем, что мероприятие является нежелательным.

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В форуме, организованным проектом "Открытой России" — "Объединенные демократы", — принимали участие избранные в местные органы власти представители российской оппозиции. На сайте мероприятия сказано, что на него приехали около 150 общественных деятелей со всей России, более 30 спикеров должны были поделиться опытом.

Однако вскоре после начала на форум пришла полиция и начала задерживать всех присутствующих. "Ваше мероприятие окончено по факту осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ. Вы сейчас все будете задержаны", — сообщает полицейский на опубликованном муниципальным депутатом Сергеем Власовым видео.

Как передают корреспонденты телеканала "Дождь", в числе задержанных — самые известные участники мероприятия: бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, московские муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Журналист Тимур Олевский написал в своем "Твиттере": "А теперь мы все, участники форума мундепов, который я помогал открывать в качестве модератора едем в полицию. Вообще все. Весь зал".

А теперь мы все, участники форума мундепов, который я помогал открывать в качестве модератора едем в полицию. Вообще все. Весь зал. — Timur Olevskiy (@olevskiy) March 13, 2021

"В начале форума успели выступить Макс Резник (депутат заксобрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста"), Евгений Ройзман и я. Все излучали оптимизм и говорили о неизбежности перемен в России. Перемены, надеюсь, и правда не за горами. Но пока все стабильно: форум разогнан полицией, мы все в автозаках", — написал в "Твиттере" Илья Яшин.

Российская Генпрокуратура признала зарегистрированную в Великобритании "Открытую Россию" и общественное сетевое движение "Открытая Россия" нежелательными организациями в 2017 году. Роскомнадзор внес сайт медиапроекта "Открытая Россия" в реестр запрещенных, полиция стала преследовать участников российского движения. В 2019 году в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.