В Москве обиделись на Байдена, хотя политики в США давно резко отзываются о Путине. Как именно?

Официальный Кремль пока никак не отреагировал на слова президента США о том, что он считает Владимира Путина убийцей. До этого и Джо Байден, и его предшественники неоднократно выступали с подобными обвинениями, но за все время в Москве лишь однажды потребовали извинений, причем не от политика, а от журналиста.

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Предельно короткий ответ президента Байдена на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина "убийцей", не стал особой сенсацией в Вашингтоне.

"Да, считаю", — сказал после секундной заминки глава Белого дома ведущему телекомпании ABC Джорджу Стефанополусу, занимавшему в свое время должности пресс-секретаря и политического советника в администрации президента Клинтона.

Вопрос, заданный "в лоб", стал явно неожиданным для президента США. В своем первом большом телевизионном интервью Байден предпочел эту тему дальше не развивать, пообещав лишь, что российский лидер "заплатит" за свои действия против Соединенных Штатов, но при этом подчеркнув, что у Москвы и Вашингтона все еще остаются "общие интересы".

Что говорили о Путине президенты США?

Другого ответа на подобный вопрос, впрочем, от Байдена в Вашингтоне не очень ожидали.

"Во время избирательной кампании он постоянно отзывался о российском лидере, как о "КГБшном бандите", который сделал Трампа своей "марионеткой", так что именно такой ответ ни для кого не стал новостью", — сказал Русской службе Би-би-си эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб.

Предшественники Байдена, правда, также не отличались особой сдержанностью, когда речь заходила о президенте России.

Президент Обама, например, еще в 2016 году отзывался о своем российском коллеге, как о "бандите и головорезе", а за три года до этого утверждал, что во время переговоров Путин производит на него впечатление "школьника, который скучает на задней парте" вместо того, чтобы следить за разговором.

Джордж Буш-младший назвал российского лидера "плохо информированным", а министр обороны в его администрации, а затем и в администрации Обамы Роберт Гейтс в мемуарах утверждал, что он "посмотрел в глаза Путину, и, как и ожидал, увидел хладнокровного убийцу".

Дональду Трампу пришлось как минимум трижды публично отвечать на вопрос о том, считает ли он российского лидера "убийцей".

Первый раз его спросил об этом ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо, уточнивший, что, по его мнению, Путин "убивает журналистов и своих политических оппонентов". На прямой вопрос Трамп тогда отвечать не стал, заметив лишь, что глава российского государства "управляет своей страной" и является "лидером".

Несколько дней спустя с точно таким же вопросом к нему обратился тот самый Джордж Стефанопулос, несколько дней назад спросивший об этом же Байдена.

"Вы говорите, что он убивал людей? — переспросил тогда Трамп. — Я этого не видел".

Но реакцию Кремля вызвало только одно интервью Трампа, которое он дал в начале февраля 2017 года ведущему консервативного телеканала Fox Биллу О'Райли.

Во время беседы телеведущий спросил, почему президент США так уважает Путина.

"Он же убийца, — уточнил О'Райли. — Путин — убийца".

"Вообще существует много убийц, — ответил Трамп. — У нас есть много убийц. Вы что, думаете, что наша страна такая невинная?".

Это интервью оказалось единственным, на которое Кремль решил отреагировать. При этом извинений потребовали не от президента США, а у тележурналиста.

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании", — сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О'Райли, впрочем, извиняться не стал.

"Как стало известно, администрация Путина в Москве требует, чтобы я, ваш скромный корреспондент, извинился за то, что назвал старину Влада "убийцей", — сказал он в эфире своей телепрограммы. — Я работаю над этими извинениями, но это может занять немного времени, так что давайте вернемся к этому вопросу… в 2023 году".

Что говорили американские политики?

"Бандитом" и "головорезом" называли российского политика почти все ведущие политики в США — и демократов и республиканцев.

Ныне покойный сенатор Джон Маккейн, например, в 2016 году интервью телекомпании CBS назвал российского президента "бандитом, душегубом, убийцей и агентом КГБ".

С подобными заявлениями выступали и бывшие кандидаты в президенты США, сенаторы Митт Ромни, Марко Рубио и Берни Сандерс.

В 2018 году нынешний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, занимавшая тогда должность лидера демократического меньшинства в Конгрессе, заявила, что если президент Трамп пригласит Путина посетить Вашингтон, то российского лидера не будут ждать на Капитолийском холме.

"Никогда такой бандит, как Путин, не получит подобного приглашения", — сообщила она.

Заявление спикера Палаты представителей тогда поддержали лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и несколько других влиятельных республиканцев.

На эти заявления, правда, в Москве тогда никак не отреагировали.