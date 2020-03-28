В Москве скончался пятый пациент с подтвержденным Covid-19

В Москве скончалась 69-летняя женщина, у которой был диагностирован Covid-19.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в субботу.

Это пятый летальный исход в российской столице среди пациентов с Covid-19. Также известно об одном умершем в Оренбурге и еще одном - в Петербурге.