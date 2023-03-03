В Москве убит один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков, сообщает "Медуза".

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Ботиков был старшим научным сотрудником в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Вместе с другими разработчиками вакцины от коронавируса он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила РИА "Новости", что в одной из квартир на улице Рогова 29-летний гость поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Личность погибшего в СК раскрывать не стали.

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила, что фигурант дела об убийстве Ботикова — Алексей Змановский — отправлен в СИЗО, он полностью признал вину. "Коммерсант" и Mash пишут, что Змановский занимался оказанием секс-услуг. Как пишет "Коммерсант", ученый поссорился с приглашенным мужчиной-моделью из-за «количества и вида оказанных услуг», а в завязавшемся конфликте гость, отличающийся весьма внушительными габаритами, задушил субтильного ученого.