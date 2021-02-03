В Москве в день суда над Навальным задержали более тысячи человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Москве число задержанных в день суда по делу Алексея Навального, который проходил 2 февраля, превысило тысячу человек и составило 1145 человек. Об этом со ссылкой на "ОВД-Инфо" сообщает портал телеканала "Дождь".

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Задержания в столице начались утром 2 февраля у Мосгорсуда, где рассматривалось требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный. Вечером после приговора сторонники политика устроили стихийные акции в Москве и Петербурге, которые были разогнаны силовиками.

Согласно данным "ОВД-Инфо", в Петербурге задержаны 246 человек. Всего по стране 2 февраля были задержаны 1408 человек.

Накануне Симоновский районный суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. Защита будет обжаловать это решение. Приговор оппозиционеру осудили многие зарубежные страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Франция и страны Балтии.

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