В Москве задержан оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза

В Москве возле своего дома задержан оппозиционный политик Владимир Кара‑Мурза. Об этом в соцсетях сообщил его соратник — оппозиционер Илья Яшин, передает Радио "Свобода".

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По словам адвоката Кара-Мурзы Вадима Прохорова, задержанного доставили в отдел внутренних дел по району Хамовники, однако адвоката к нему не пускают.

По данным телеграм-канала SOTA, на Кара-Мурзу составлен протокол о неповиновении полиции. Политика оставляют в ОВД на ночь.

Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве рядом со своим домом. Что именно предъявляют, пока неизвестно. — Илья Яшин (@IlyaYashin) April 11, 2022

В 2015 и 2017 годах Кара-Мурза попадал в больницы в критическом состоянии с симптомами тяжелого отравления. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика. Кара-Мурза обращался с заявлениями в Следственный комитет, но в возбуждении уголовных дел о покушении на него ему было отказано.

Сам Кара-Мурза уверен, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал, что причиной "намеренных отравлений" была его многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Владимира Путина. Кара-Мурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие "Закона Магнитского" в США. Он также освещал расследование убийства Бориса Немцова и репрессии в России.

В марте этого года, после вооруженного вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.