В Москве закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки из-за коронавируса

В Москве из-за эпидемии коронавируса закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки.

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"Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей", — говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора.

Запрет распространяется и на бани, пояснили в московском управлении ведомства РИА Новости.

Меры будут действовать с 21 марта и до особого распоряжения властей, нарушители понесут административную ответственность, отмечается в сообщении.

Сейчас в Москве 1800 фитнес-клубов, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии, пишут "Ведомости". Закрытие сильно ударит по отрасли и ускорит банкротства, сказал представитель ассоциации изданию. В Москве, по его оценке, без работы может остаться до 100 000 человек.

Посещаемость клубов снизилась примерно на 25%, продажи упали почти на 70%, привел изданию данные Николай Прянишников, гендиректор сети World Class.

В пятницу аналитики зафиксировали отток клиентов в небольших фитнес-центрах и спа-салонах. Продажи фитнес-центров в Москве и Санкт-Петербурге снизились на 43% и 31% соответственно, писал ТАСС.

Помимо фитнес-клубов и спа, существенное снижение наблюдалось в салонах красоты (на 21%) и у детских развлекательных площадок (на 51%).

Российские власти заявляли, что для поддержки экономики и граждан формируется антикризисный фонд в размере до 300 млрд рублей. На заседании правительства премьер Михаил Мишустин сказал, что малому и среднему бизнесу расширят возможности для льготных кредитов, а также введут мораторий на налоговые и таможенные проверки.

В субботу также стало известно о закрытии части кинотеатров в России из-за эпидемии.

Объединенная киносеть "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино" сообщили газете "Ведомости" о приостановке работы 22 из 77 своих кинотеатров в Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже и Набережных Челнах.

Кроме того, с 20 марта перестали пускать зрителей кинотеатры объединенной сети в подмосковных торговых центрах "Мега Химки", "Мега Белая Дача" и в московском "Мега Теплый Стан". У киносети "Премьер-зал" перестали работать 125 кинотеатров из 494, пишет издание. "Каро" временно остановила работу 13 из 30 кинотеатров.

В регионах и Подмосковье кинотеатры закрываются по рекомендации местных властей, в Москве пока действует ограничение на посещение одного сеанса в 50 человек. Несмотря на это, киносеть "Москино" объявила о закрытии всех своих 13 кинотеатров до 10 апреля.

В Москве могут ввести карантин с прекращением работы всех заведений, общественного транспорта и закрытием границ на въезд, писали "Ведомости" во вторник 17 марта. Об этом изданию рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству.

При этом Кремль отверг обсуждение властями карантина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "это сейчас не обсуждается просто никак".

В Москве на 21 марта зафиксировано 137 из 306 случаев заболевания COVID-19 по России. Восемь человек выздоровели.