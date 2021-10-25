В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В понедельник, 25 октября, в российском городе Набережные Челны в Татарстане произошел взрыв в многоквартирном доме, пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.

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В результате взрыва были разрушены шесть квартир на двух последних этажах дома, под завалами оказались четыре человека, как минимум двоим из них потребовалась госпитализация. Также из дома были эвакуированы 32 человека.

Как отмечает МЧС РФ, взрыв мог произойти из-за утечки газа. В ведомстве указали, что взрыв газовоздушной смеси произошел на четвертом этаже, повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

"Дождь" отмечает, что под завалами дома находятся еще двое пострадавших.

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