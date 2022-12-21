Статую, находившуюся на территории Нарвского замка с 1993 года, передали в экспозицию Эстонского исторического музея в Таллине. Памятник выставят в парке советского монументального искусства, сообщает ERR.

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"Я думаю, что мы перевернули ту страницу, которую надо было перевернуть давно. Ленин найдет место среди достойных себе статуй Ильича, Дзержинского и Сталина, которые уже не несут той идеологической подоплеки, которую они несли, будучи монументами и памятниками. Исторический музей — правильная площадка для этого монумента", — заявила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Памятник Ленину установили на Петровской площади в Нарве в 1957 году и демонтировали в 1993-м, передав в собрание Нарвского замка. Перенос монумента с территории музейного комплекса в другое место был запланирован еще в 2018 году, до весны он будет находиться в Военном музее в Виймси недалеко от эстонской столицы.

Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Алексей Евграфов раскритиковал решение увезти памятник из города. "Неужели нет возможности создать музей в городе и туда переместить все памятники и памятные доски, которые государство предполагает снять? Конечно, такая возможность есть, только желания этим заниматься у нынешней нарвской власти нет", — цитирует политика ERR.