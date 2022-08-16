Операция по демонтажу Т-34 на окраине Нарвы заняла меньше четырех часов, сейчас танк везут в военный музей недалеко от Таллина. На время работ власти полностью перекрыли шоссе вокруг монумента и часть улиц в центре Нарвы. Также был закрыт автомобильный пропускной пункт на российско-эстонской границе.

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Утром 16 августа по решению правительства Эстонии был убран с постамента советский танк Т-34, установленный на окраине Нарвы. Прямую трансляцию с места событий вели репортеры Delfi.ee.

На экстренной пресс-конференции, состоявшейся в 8:30 утра, премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что "монументы, которые используются в информационной войне, необходимо в срочном порядке удалить в интересах внутреннего мира". Всего, по словам главы эстонского правительства, будут убраны семь советских монументов в Нарве и близлежащем курортном городке Нарва-Йыэсуу. Каллас также пообещала, что во всех случаях демонтаж пройдет "достойно, спокойно и в соответствии с нормами правового государства".

Еще до начала пресс-конференции в Таллине, на которой было объявлено о решении правительства страны, в районе памятника танку была перекрыта дорога. Полицейские допускали к монументу только журналистов, местные жители были вынуждены ждать, пока закончатся работы, на дороге образовалась пробка. Как утверждает корреспондент ERR, демонтаж начался незадолго до официальных заявлений Каи Каллас.

Также, по словам очевидцев, эстонская сторона в одностороннем порядке закрыла пропускной пункт в Нарве на границе с Россией — в обе стороны не пускали автомобили как с российскими, так и с эстонскими номерами. В самом городе ограничили движение на части улиц и площадей, примыкающих к пограничному пункту.

Работы по снятию Т-34 с постамента заняли около 3,5 часов. В процессе демонтажа была помята защита одной из гусениц танка. Оперативно исправить оплошность рабочие не смогли.

Танк будет доставлен в Эстонский военный музей, расположенный в городе Виймси недалеко от Таллина. Изначально предполагалось, что Т-34 останется в Нарве, однако из-за того, что местные власти не смогли договориться о судьбе монумента, правительство, как утверждает Каллас, было вынуждено взять ответственность на себя.

Одновременно с Т-34 власти демонтировали и другие монументы. В частности, на Петровской площади, где находится выезд с погранпункта, демонтировали мемориальные плиты, посвященные советским частям, которые участвовали в штурме города в 1944 году. Также был снят с постамента памятный обелиск в Замковом парке.





Фото: Ekspress Meedia

Мэр Нарвы Катри Райк описывает ситуацию в городе как "спокойную", но признается, что решение правительства ее "напугало". "Сейчас это шок, описать это можно будет через пару недель. Вопрос в том, что произойдет в ближайшие несколько дней", — рассказала Райк корреспонденту Delfi.ee.

Градоначальница также заявила, что на фоне конфликта вокруг монумента отказалась от планов в следующем году баллотироваться в эстонский парламент, сосредоточившись на работе в Нарве. Оппозиционные городские депутаты намерены судиться с правительством Эстонии из-за решения по танку.