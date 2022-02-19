В НАТО назвали условие для урегулирования кризиса вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от украинских границ. Об этом он высказался на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Генсек НАТО назвал отвод российских войск от границ Украины важным условием для мирного урегулирования кризиса вокруг республики и отметил, что Североатлантический альянс по-прежнему готов к «предметному диалогу» с Москвой.

Столтенберг призвал российскую сторону «избрать путь дипломатии» в контексте украинского кризиса и подчеркнул, что «осмысленный диалог может повысить безопасность всех государств Европы, включая Россию». При этом он указал на неприемлемость требований Москвы о прекращении расширения НАТО и неразмещении вооружений альянса на восточном фланге.