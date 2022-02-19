В НАТО назвали условие для урегулирования кризиса вокруг Украины
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от украинских границ. Об этом он высказался на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Генсек НАТО назвал отвод российских войск от границ Украины важным условием для мирного урегулирования кризиса вокруг республики и отметил, что Североатлантический альянс по-прежнему готов к «предметному диалогу» с Москвой.

Столтенберг призвал российскую сторону «избрать путь дипломатии» в контексте украинского кризиса и подчеркнул, что «осмысленный диалог может повысить безопасность всех государств Европы, включая Россию». При этом он указал на неприемлемость требований Москвы о прекращении расширения НАТО и неразмещении вооружений альянса на восточном фланге.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист