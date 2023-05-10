В НАТО считают, что не следует недооценивать Россию

Мероприятие предоставило Украине помощь, которая позволит ей деоккупировать территории. Однако не следует недооценивать подготовку страны-агрессора России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии телеканалу CNN.

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По его словам, войны по своей природе непредсказуемы, однако Украина уже доказывала, что может деоккупировать территорию, которая раньше была под контролем россиян.

Он также добавил, что все вооружения и подготовка, которые Украина получила от НАТО, должны помочь украинцам освободить от оккупантов больше территории во время контрнаступления.

"Но мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статической долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения планируемого контрнаступления ВСУ", — добавил он.

Напомним, Британия передала ВСУ снаряды с обедненным ураном для танков. В целом речь идет о тысячах боеприпасов, среди которых и вызвавшие истерику в России.