В немецком аэропорту задержан грузовой самолет, связанный с РФ
Foto: Pixabay

Грузовому самолету Boeing 747 авиакомпании Cargologicair UK, принадлежащей корпорации "Волга-Днепр", запретили вылет из немецкого аэропорта Франкфурт-Хан. Таким образом, Boeing 747 застрял в аэропорту на неопределенный срок, сообщает в четверг, 7 апреля, агентство dpa.

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Причиной задержания стали санкции, введенные против России за ее нападение на Украину, заявили во Франкфурте-Хане. За каждый день простоя самолета аэропорт взимает 1200 евро. Пока не ясно, как долго будет действовать запрет на взлет.

В министерстве транспорта ФРГ пояснили, что авиакомпания Cargologicair UK на 100 процентов принадлежит Cargo Logic Holding Ltd, которая в свою очередь является собственностью Алексея Исайкина и Сергея Шкляника. Оба — граждане России. Тот факт, что у Исайкина помимо российского есть еще и паспорт Кипра, в данном случае не сыграл роли. "Российское гражданство имеет решающее значение для оценки", — отметили в ведомстве. Авиакомпания Cargologicair UK пока не ответила на запрос dpa.

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