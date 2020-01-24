В немецком городе Рот-ам-Зе мужчина застрелил шестерых членов своей семьи

В городе Рот-ам-Зе в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии мужчина убил шестерых членов своей семьи, в том числе родителей, сообщила немецкая полиция.

Стрельба началась около 12:45 по местному времени на улице Банхофштрассе, где находится ресторан Deutscher Kaiser. 26-летний подозреваемый сам позвонил по телефону экстренных служб и сообщил, что застрелил несколько человек в ресторане.

На место выехали усиленные подразделения полиции. Стрелка задержали, когда он ожидал полицию возле ресторана. Представитель полиции города в беседе с Би-би-си подтвердил, что стрелок задержан и больше никого в связи с этим инцидентом не разыскивают.

В ресторане были найдены тела трех мужчин и трех женщин в возрасте от 36 до 69 лет, сообщили в полиции Баден-Вюртемберга. Еще двое родственников нападавшего получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Полиция оцепила место происшествия, проводятся криминалистическая экспертиза. По данным правоохранительных органов, задержанный также угрожал двух несовершеннолетним членам семьи, но в итоге не причинил им вреда.

Сейчас полиция устанавливает мотивы нападавшего. По предварительным данным, причиной стрельбы стал семейный спор.

Рот-ам-Зе — небольшой город к северо-востоку от Штутгарта с населением около 5 тысяч человек.