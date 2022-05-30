В Непале разбился пассажирский самолет. Обнаружены 14 погибших

Спасатели, работающие на месте крушения небольшого пассажирского самолета в Непале, обнаружили останки 14 человек, находившихся на борту. Самолет DHC-6-300 Twin Otter авиакомпании Tara Air, на бору которого находились двое граждан Германии, четверо индийцев и 16 непальцев, разбился в воскресенье утром.

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Небольшой двухмоторный самолет, произведенный канадской авиастроительной компанией de Havilland, вылетел из популярного среди туристов города Покхара около 09:55 по местному времени в направлении населенного пункта Джомсом в Гималаях. Этот перелет занимает около 20 минут, и самолет потерял контакт с землей примерно за пять минут до посадки.

На месте крушения идет спасательная операция. "Уже найдено 14 тел, поиски остальных продолжаются, — сказал агентству Франс пресс официальный представитель непальского агентства по гражданской авиации Део Чандра Лал Карн. — Погода очень плохая, но мы смогли доставить спасательную группу на место крушения".

Представитель непальской армии Нараян Сивал опубликовал в своем "Твиттере" фотографию разбившего самолета в понедельник утром. Его поиски продолжались примерно в течение суток.

Search and rescue troops have physically located the plane crash site. Details will be followed. — NASpokesperson (@NaSpokesperson) May 30, 2022

Авиационные инциденты в Непале — не редкость, часто они связаны с быстрыми изменениями погодных условий. Кроме того, взлетно-посадочные полосы в этой горной стране часто расположены в труднодоступных местах со сложным рельефом.

В начале 2018 года самолет авиакомпании US-Bangla из Дакки в Бангладеш, на борту которого был 71 человек, загорелся во время посадки в Катманду, в результате чего погиб 51 человек.

В апреле 2019 года три человека погибли после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в вертолет в городе Лукла в восточном Непале.