В Непале разбился пассажирский самолет. Обнаружены 14 погибших

Спасатели, работающие на месте крушения небольшого пассажирского самолета в Непале, обнаружили останки 14 человек, находившихся на борту. Самолет DHC-6-300 Twin Otter авиакомпании Tara Air, на бору которого находились двое граждан Германии, четверо индийцев и 16 непальцев, разбился в воскресенье утром.

Небольшой двухмоторный самолет, произведенный канадской авиастроительной компанией de Havilland, вылетел из популярного среди туристов города Покхара около 09:55 по местному времени в направлении населенного пункта Джомсом в Гималаях. Этот перелет занимает около 20 минут, и самолет потерял контакт с землей примерно за пять минут до посадки.

На месте крушения идет спасательная операция. "Уже найдено 14 тел, поиски остальных продолжаются, — сказал агентству Франс пресс официальный представитель непальского агентства по гражданской авиации Део Чандра Лал Карн. — Погода очень плохая, но мы смогли доставить спасательную группу на место крушения".

Представитель непальской армии Нараян Сивал опубликовал в своем "Твиттере" фотографию разбившего самолета в понедельник утром. Его поиски продолжались примерно в течение суток.

Search and rescue troops have physically located the plane crash site. Details will be followed.