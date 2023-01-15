В Непале разбился пассажирский самолет. Погибли все 72 пассажира и члена экипажа

Пассажирский самолет ATR 72, выполнявший рейс из Катманду в Покхару, разбился в международном аэропорту города Покхара. Об этом сообщает The Kathmandu Post, ссылаясь на представителя компании Yeti Airlines, пишет "Медуза".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает РИА-Новости.

По последним данным, все 72 человека погибли, сообщает DW.

В посольстве РФ в Непале заявили ТАСС, что на борту находились четверо россиян.

Всего, по данным непальских властей, этим рейсом летели 15 иностранцев, в том числе пятеро из Индии, двое — из Южной Кореи, а также по одному пассажиру из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. На борту находились также 53 непальца.

Аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы. Причины крушения выясняются.