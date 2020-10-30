В Ницце задержали возможного соучастника террориста
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Французская полиция задержала предполагаемого соучастника главного подозреваемого в нападении на церковь Нотр-Дам в Ницце, сообщает издание Nice-Matin.

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Задержанному 47 лет. Следствие предполагает, что он контактировал с главным подозреваемым накануне атаки и дал ему телефон.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он – тунисец 1999 года рождения. Он нелегально прибыл в Италию, а оттуда – перебрался во Францию.

В церковь он принес с собой несколько ножей, два мобильных телефона, Коран. Во время задержания молодой человек получил ранение и был госпитализирован. Его состояние – тяжелое.

В Ницце несколько лет назад уже была кровопролитная террористическая атака. Вечером 14 июля 2016 года сразу по окончании праздничного салюта по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии - в толпу зрителей на Английской набережной на большой скорости въехала фура. Жертвами теракта стали 86 человек.

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Интерфакс

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Интерфакс

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