В Нидерландах будут бороться со льдом на дорогах с помощью скошенной травы
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Нидерландский проект Grass2Grit разработал технологию, которая позволяет избавляться от наледи на дорогах без использования вредных для почвы химикатов. Вместо солей используется сок скошенной травы (например, подстриженных летом газонов), пишет портал "Европульс".

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Собранная трава перерабатывается, чтобы отжать сок от волокон. Он концентрируется и запасается до зимы. Этой зимой его будут использовать на участке дороги N504 в провинции Северная Голландия.

Из оставшихся после отжима сока волокон травы будут делать уличную мебель. Подобную технологию создания мебели из целлюлозы придумали и финские ученые.

Проект Grass2Grit был создан при поддержке программы ЕС по защите окружающей среды LIFE.

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rus.DELFI.lv
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