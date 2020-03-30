В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

Картину "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной" (1884) Винсента Ван Гога украли из музейного комплекса Singer Laren в Нидерландах, со ссылкой на местную полицию сообщает РИА "Новости".

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Неизвестные вломились в музей в ночь с воскресенья на понедельник. Они разбили стеклянную дверь, после чего сработала сигнализация. Однако прибывшей полиции не удалось схватить преступников. О стоимости украденной картины не сообщается. Экспонат был представлен во временное пользование Гронингенским музеем, сообщает агентство.

Начато расследование, уже собраны данные с камер видеонаблюдения и опрошены возможные свидетели.

Комплекс в настоящий момент закрыт для посещения из-за введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса Covid-19, сообщается на сайте музея.