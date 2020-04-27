В Нидерландах коронавирусом заболели норки

В Нидерландах на двух норковых фермах у животных был констатирован новый коронавирус, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии.

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Об этом ПВС сообщили надзирающие органы Нидерландов. У норок начались проблемы с пищеварением и респираторные заболевания, выросла смертность животных. Животных проверили на инфекционные заболевания, в том числе на SARS-CoV-2. Их анализы оказались положительными на новый коронавирус.

Помимо прочего, среди больных коронавирусом могут быть сотрудники ферм.

Надзирающие органы Нидерландов считают, что норки заразились от больных людей. Начато эпидемиологическое расследование и запланированы научные исследования.

В Латвии находятся восемь норковых ферм. ПВС призывает следить за состоянием здоровья животных и сообщать службе, если норки начинают болеть респираторными заболеваниями, возникают проблемы с пищеварением и увеличивается смертность животных.