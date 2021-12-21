В Нидерландах сочли единственной причиной крушения MH17 попадание ракеты ЗРК "Бук"

Прокуратура Нидерландов заявила во вторник на суде по делу о крушении рейса МН17, что этот пассажирский самолет был сбит над Украиной летом 2014 года ракетой из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", признаков использования другого оружия в ходе расследования не выявлено.

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"Никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие, обнаружено не было. Таким образом прокуратура пришла к выводу, что 17 июля 2014 года MH17 был сбит ракетой "Бук", запущенной с установки "Бук" на поле в районе Первомайского (поселок в Донбассе)", - сказала представитель прокуратуры, сославшись на свидетелей, полученные следствием рассказы обвиняемых, а также обломки самолета.

Обвинение представляет доказательства по делу о сбитом MH17. 22 декабря, подробно обосновав запрошенное наказание, прокурор огласит требование о вынесении приговора четырем обвиняемым. Затем на заседании суда в марте 2022 года ответное слово возьмет защита одного из обвиняемых - Олега Пулатова. В мае сторона обвинения и адвокаты родственников смогут на это отреагировать, после чего с 6 июня защита снова получит возможность ответить. На этом дальнейшее судебное разбирательство будет завершено. Для оглашения принятия решения суд назвал три возможные даты, так как не известно, сколько понадобится времени: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Ожидается, что суд завершит дело к январю 2023 года.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позднее объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Между тем официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малайзийского авиалайнера.