В Нидерландах задержан один из крупнейших наркобаронов современности

В амстердамском аэропорту Схипхол во время пересадки на рейс в Канаду задержан 57-летний наркобарон, подозреваемый в контрабанде наркотиков в особо крупных масштабах, об этом сообщает полиция Нидерландов.

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Отмечается, что арест был произведен по запросу австралийских правоохранительных органов, которые объявили фигуранта в международный розыск еще в 2019 году.

Как уточняют местные СМИ, речь идет о Се Чжилэ – канадце китайского происхождения. По мнению стражей порядка, он возглавляет картель с ежегодным оборотом около 70 миллиардов долларов США и несет ответственность за доставку 70 процентов всех наркотических средств, попадающих на территорию Австралии.

Масштаб деятельности Се Чжилэ сравнивают с криминальными "успехами" таких наркобаронов, как Эль Чапо и Пабло Эскобар.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.