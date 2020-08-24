В них мог быть яд. Минск заявил о перехвате шаров с антигосударственной символикой из Литвы

Министерство обороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушить воздушное пространство республики со стороны Литвы. Об этом сообщается cо ссылкой на Telegram-канал ведомства сообщает РБК.

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Как утверждает министерство, "провокация" произошла 23 августа в 19:30 в деревне Волковщина Ошмянского района, который граничит с Литвой. "С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", — говорится в сообщении.

Полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря экипажам вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО, заявили в Минобороны. Ведомство направило материалы об инциденте в МИД республики для подготовки ноты Литве.

Кпоме того, Белоруссия заявила, что в запущенных из Литвы шариках мог быть яд, передает Интерфакс. В подвеске воздушных шариков, запущенных в Белоруссию со стороны Литвы, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, заявили в белорусском Минобороны.

"Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов... Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее", - сказал исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Олег Орлов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что хоть "обывателю может показаться, что это факт малозначительный", однако "любая граница любого государства является неприкосновенной". "И это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики", - сказал Орлов.

При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что белорусские летчики не нарушали воздушное пространство Литвы во время инцидента с воздушными шарами, запущенными с литовской территории, добавив, что саму ситуацию расценивают как провокацию.

"Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской республики не было", - сказал Орлов.

Литва после инцидента с шарами обвинила Минск в нарушении границы. Белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны, заявило Министерство иностранных дел Литвы. В связи со случившимся посол Белоруссии в Вильнюсе Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста против нарушения государственной границы.

Глава МИДа Линас Линкявичюс заявил, что нарушивший границу вертолет видели участники акции солидарности с протестующими в Белоруссии, сообщает агентство BNS.

По данным МИД Литвы, границу страны белорусский Ми-24 нарушил близ расположенного возле нее селения Мядининкай в 18:50 мск 23 августа.