В Норвегии шестерых россиян арестовали по подозрению в незаконной слежке

Четверо россиян арестованы по подозрению в незаконном фотографировании секретных объектов, заявила в понедельник норвежская полиция. Аресты состоялись на прошлой неделе. Ранее сообщалось о задержании в Норвегии еще двух россиян, у которых были обнаружены дроны. Норвегия усилила меры безопасности после 26 сентября, когда на газопроводе "Северный поток" у побережья Швеции и Дании произошла крупная утечка. Вслед за этим рядом с нефтегазовой инфраструктурой Норвегии были замечены неопознанные беспилотники.

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"Мы наблюдаем последствия изменения ситуации с безопасностью в Норвегии, — заявила на пресс-конференции министр юстиции страны Эмили Энгер Мель. — Мы не можем исключать новые инциденты".

На прошлой неделе полиция заявила, что в четверг на пограничном контрольно-пропускном пункте был арестован мужчина, имеющий российское и израильское гражданства. У него в машине были найдены два беспилотника.

Еще один россиянин был задержан в пятницу в аэропорту в городе Тромсе на севере Норвегии. У него тоже был при себе беспилотник с видеокамерами.

Как уточняет "Новая газета. Европа", согласно закону о санкциях и положению о санкциях, которые вступили в силу после начала российского вторжения в Украину, россияне не могут использовать беспилотники в Норвегии. Один из задержанных признался, что запускал дрон на территории Норвегии.

В заявлении полиции региона Нурланн, опубликованном в понедельник, говорится, что 11 октября, еще до этих двух арестов, были задержаны еще четверо россиян — трое мужчин и одна женщина. По информации полиции, в их машине были найдены и изъяты камеры с большим объемом отснятого фотоматериала, но беспилотников обнаружено не было.14 октября суд санкционировал содержание четырех подозреваемых под стражей в течение одной недели.