В новогоднюю ночь в Берлине случился разгул насилия против пожарных и полицейских

2021 и 2022 годы начинались в Германии сравнительно тихо. Из-за коронавирусных ограничений тогда была запрещена продажа пиротехники населению. Не допускались и массовые скопления людей. Поэтому и ночи с 31 декабря на 1 января проходили тогда без безудержных частных фейерверков, как это было во все предыдущие годы. Официальное окончание пандемии и отмена большинства коронавирусных ограничений в Германии ознаменовали собой не только возвращение к прежним "традициям" сжигать миллионы евро в ночном новогоднем небе, но и, похоже, привели к появлению новой — целенаправленно атаковать пожарных, санитаров и полицейских.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жертвы фейерверков

Сколько именно миллионов евро немцы спалили в новогоднюю ночь, еще не подсчитано. Но по предновогодним опросам, они собирались потратить на ракеты и петарды в этот раз больше денег, чем в допандемийные времена. Предварительные оценки говорят о 122 миллионах. А поскольку по немецким законам продажа новогодней пиротехники разрешена только c 29 до 31 декабря, то и давка в торгующих ей магазинах была соответствующей. В некоторых торговых точках люди занимали очередь с шести утра.

Не обошлось, разумеется, и без жертв среди стреляющей и взрывающей публики. В Лейпциге погиб 17-летний юноша, подорвавшись на самодельных петардах. В Тюрингии 42-летнему мужчине пришлось ампутировать обе кисти после того, как у него в руках сдетонировала шашка. В Юлихе, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, 27-летнему мужчине оторвало два пальца на руке в результате взрыва нескольких связанных им в один пакет петард. А в Унне в новогоднюю ночь шутиха залетела в капюшон двухлетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с сильным ожогом затылка.

Только в один берлинский травмпункт в течение новогодней ночи поступили 45 пациентов с ранениями разной степени тяжести, либо полученными в результате неосторожного обращения с пиротехникой, либо невольно оказавшись ее целью. У двух пострадавших пришлось ампутировать по одному глазу.

В общей сложности с 19 часов 31 декабря до 06 часов 1 января берлинские пожарные (они в Германии также иногда выполняют функции скорой помощи) 1717 раз выезжали по вызову. В том числе: 749 раз — тушить возгорания, 825 раз — оказывать помощь пострадавшим. Это значительно больше и чем в новогоднюю ночь в прошлом году (1026 вызовов), и чем в среднем за прошлые допандемийные годы, когда число вызовов в Берлине колебалось в районе 1400, но не за ночь, а за сутки.

Атаки на пожарных, спасателей и полицейских

Одновременно в Берлине (а также в некоторых других немецких городах, в частности, в Гамбурге, но в Берлине особенно) резко возросло число нападений на пожарных, санитаров и полицейских, а также агрессивность и изобретательность нападавших. Такой новогодней "традиции" раньше в немецкой столице вообще не было. Весь свое гнев на "ненавистных представителей властей" берлинские радикалы выплескивали на Первомай.

Теперь нечто подобное произошло и в ночь на 1 января. Причем, атаковали в первую очередь именно пожарных. По их данным, к воскресному утру было зарегистрировано 38 таких атак, 15 пожарных и 18 полицейских, пытавшихся их охранять, были ранены.

Очевидцы рассказывают страшные истории. Так, в районе Лихтенраде неизвестные построили баррикаду, подожгли ее, а когда приехала пожарная команда, атаковали пожарных досками и слезоточивым газом. На улице Херманштрассе в районе Нойкельн пожарный автомобиль был так сильно обстрелян ракетами и петардами, что оказался выведенным из строя. На улице Зильберштайнштрассе неизвестные в масках подошли к машине скорой помощи и несколько раз выстелили из пугачей в закрытое боковое стекло, за которым сидел санитар. Стекло, на его счастье, выдержало. Пожарные рассказывают о случаях, когда вызов оказывался ложным — их машину специально заманивали в переулок, атаковали пиротехникой, пивными ящиками и огнетушителями, пытались взломать и разграбить.

Берлинская газета Tagesspiegel разместила на своем сайте трехсекундное видео, на котором видно, как человек стреляет из пистолета петардой в открытое окно полицейского автомобиля, в салоне которого происходит взрыв. Видео снимал, судя по всему, сам стрелявший.

МВД ФРГ: Небывалый разгул насилия



"Немецкое правительство и, разумеется, федеральный канцлер самым решительным образом осуждает такие — отчасти массивные — нападения на пожарных и полицейских, на добровольных помощников, на журналистов и журналисток", — заявила на правительственной пресс-конференции 2 января представительница канцлера Шольца Кристиане Хоффман. Она выразила уверенность в том, что правоохранительные органы разыщут всех участников таких погромов и привлекут их к ответственности.

Пресс-секретарь МВД ФРГ Сонья Кок добавила, что "такого разгула насилия мы еще не видели, и мириться с этим нельзя". Не далее, как в прошлом году в Германии были ужесточены меры наказания за нападения на сотрудников полиции, скорой помощи и пожарной службы. Представители полиции, однако, требуют дальнейшего ужесточения.

"Нападения на спасателей и полицейских — это агрессия, которую нельзя терпеть, — заявил представитель профсоюза полицейских Андреас Роскопф. — Наказания должны быть чувствительно высокими. Выше, чем сейчас". В числе дополнительных мер обсуждается оснащение всех полицейских нагрудными видеокамерами для идентификации нападавших.

В саму новогоднюю ночь в Берлине с поличным были задержаны 98 мужчин и пять женщин. Столичные власти пока не готовы нарисовать коллективный портрет этих людей и ответить на вопрос, какими мотивами они руководствуются, атакуя тушащих огонь пожарных или санитаров, оказывающих первую помощь пострадавшим.

Зато Сонья Кон смогла привести статистику нападений на полицейских по всей Германии за 2021 год. Общее число нападений с применением физического насилия — без малого 40 тысяч. 84 процента нападавших были мужчинами, большинство старше 25 лет, 70 процентов — немцы, три четверти — на учете в полиции, почти половина в момент нападения находилась в состоянии алкогольного нападения.

Запрещать ли частный фейерверк?



Некоторые немецкие политики, например, берлинский сенатор по вопросам культуры Клаус Ледерер из посткоммунистической Левой партии выступают за полный запрет продажи пиротехники в частные руки. Другие предлагают объявить "безпиротехническими" зонами целые районы немецкой столицы, а не отдельные площади и кварталы, как сейчас. Другие резонно возражают: а как проконтролировать такие запреты? Сколько полиции для этого потребуется?

"Если объявлять запрет, вводить ограничения, то надо добиться и их соблюдения", — заметила в этой связи правящая бургомистр Берлина Франциска Гиффай. Она ратует за общегерманское решение, найти которое предлагает на одной из предстоящих конференций земельных министров внутренних дел.

Сонья Кок из МВД Германии, в свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что уже и сейчас есть много возможностей ограничивать и запрещать частные фейерверки. Такой запрет, например, действует вблизи церквей, больниц, детских домов и домов престарелых. Плюс, добавила она, коммунальные власти могут на свое усмотрение вводить запретные для пиротехники зоны в своих городах.