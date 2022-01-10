В Нур-Султане нашли мертвым полковника Комитета нацбезопасности Казахстана
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Нур-Султане обнаружили мертвым полковника Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Азамата Ибраева, сообщается на сайте правительства страны. Тело нашли во дворе дома, где он жил, передает "Дождь".

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Начато досудебное расследование.

6 января главу КНБ Карима Масимова сняли с должности, а через два дня задержали по подозрению в госизмене. Он занимал пост с 2016 года и сохранил должность после отставки Нурсултана Назарбаева в 2019 году.

На следующий день после задержания Масимова президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух его заместителей — Марата Осипова и Даулета Ергожина. Причины увольнений не уточнялись.

Кроме того, 7 января издание Orda.kz сообщило об отставке и задержании одного из племянников Назарбаева Самата Абиша, занимающего пост первого заместителя главы КНБ Казахстана. Позже информацию назвали ошибочной. В КНБ заявили, что Абиш продолжает работать в ведомстве.

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