В Нью-Йорке коронавирус привел к всплеску спроса на велосипеды

Нью-йоркская городская компания Citi Bike, сдающая в аренду велосипеды, в марте зафиксировала рост спроса на 67%, передает издание The New York Times.

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Всё больше жителей Нью-Йорка, США, пересаживаются на велосипеды, чтобы не ездить в переполненных поездах и автобусах, сообщает издание. Предприятие Citi Bike сообщило, что с 1 по 11 марта жители города совершили более 517 тысяч поездок. Для сравнения, годом ранее в этот же период, число поездок составило чуть больше 310 тысяч.

На популярных веломаршрутах города рост числа велосипедистов составил 52%. В то же время в метро пассажиров стало меньше, так как жители пытаются избегать людные места.

Рост велосипедистов был замечен и в Чикаго - городская программа аренды велосипедов в марте зафиксировала 82 тысячи поездок. В прошлом году в марте число поездок составило 40 тысяч. Однако в Сиэтле и Сан-Франциско велосипедные поездки сократились.

Сейчас городская администрация Нью-Йорка ищет возможности расширить работу Citi Bike.