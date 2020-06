В Нью-Йорке отменили комендантский час

Комендантский час отменяется в Нью-Йорке в связи с переходом протестов в мирное русло, сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице в Twitter.

"Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом", — написал глава Нью-Йорка.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.