В ОДКБ предложили направить в Донбасс миротворцев при согласии Украины

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предложил направить в Донбасс миротворцев организации при согласии Киева и санкции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters.

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"Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами", — заявил Зась, отвечая на соответствующий вопрос.

Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, но сейчас ситуация развивается в опасном направлении. Он также выразил сомнения, что ситуация сейчас может вернуться к состоянию, когда "танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах".

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.