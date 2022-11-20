В офисе Зеленского считают окончание войны весной маловероятным

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что завершить войну с Россией к весне следующего года Украине вряд ли удастся.

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Как сообщает "Укринформ", Ермак заявил об этом во время выступления на Международном форуме безопасности в канадском Галифаксе.

Ермак комментировал высказывания заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря, а вся война с Россией может завершиться к концу весны следующего года.

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", — заметил Ермак.

Он напомнил, что в этом году Украина добилась успехов на поле боя, освободив Херсон и продвинувшись на Харьковском направлении.

"Впрочем, эта война продолжается, и я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет", — сказал руководитель офиса президента Украины.