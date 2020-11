В ограду резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль с антиглобалистскими надписями

В ограду Ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, расположенног в центре Берлина, врезался автомобиль с антиглобалистскими лозунгами на дверцах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В результате инцидента, произошедшего утром в среду, 25 ноября, поврежден металлический забор. Сообщений о жертвах не поступало.

Сообщается, что на дверях автомобиля было написано антиглобалистское послание. По данным агентства Reuters, на одной стороне машины было написано белой краской: "Остановите политику глобализации". На другой стороне была надпись "Проклятые убийцы детей и стариков".

Frames from Berlin, where a car crashed into the gates of the Merkel department in the city center.

It says on the car: "You are bloody killers of children and old people #Germany pic.twitter.com/1sjbpvuhfU