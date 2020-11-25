В ограду резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль с антиглобалистскими надписями
Foto: AP/Scanpix/LETA

В ограду Ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, расположенног в центре Берлина, врезался автомобиль с антиглобалистскими лозунгами на дверцах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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В результате инцидента, произошедшего утром в среду, 25 ноября, поврежден металлический забор. Сообщений о жертвах не поступало.

Сообщается, что на дверях автомобиля было написано антиглобалистское послание. По данным агентства Reuters, на одной стороне машины было написано белой краской: "Остановите политику глобализации". На другой стороне была надпись "Проклятые убийцы детей и стариков".

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Автомобиль обыскали с собаками кинологической службы. Позже в полиции Берлина сообщили, что водителя машины задержали.

Утром 25 ноября Меркель должна была провести видеоконференцию с премьер-министрами земель Германии. На повестке дня стоял вопрос о возможном продлении карантинных мер и дальнейших мерах по борьбе с распространением коронавируса.

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