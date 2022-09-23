В оккупированных областях Украины начались "референдумы". А что происходит на фронтах?

В пятницу российские власти начали проводить на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины "референдумы", призванные зафиксировать их аннексию. Киев, США и страны Евросоюза предупреждали, что организация такого "плебисцита" станет точкой невозврата, после которой никакие переговоры о мирном разрешении военного конфликта и возвращении сторон к позициям до 24 февраля станут невозможны.

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Вероятно, теперь начинается война на истощение, в ходе которой России придется доказывать конкурентоспособность ее ВПК с оборонной промышленностью США и их союзников, которые помогают Украине. И не стоит сбрасывать со счетов мощь ВПК самой Украины.

Как пишут "Ведомости", в 2022 году расходы российского бюджета на оборону выросли на треть и составили 4,679 трлн рублей (84 миллиарда долларов) вместо заложенных в бюджете 3,51 трлн рублей. И это еще до объявленной в России мобилизации.

По информации агентства Блумберг, российские расходы на оборону будут расти еще больше и должны превысить первоначальные бюджетные предположения следующего года более чем на 43%. "Перенаправление ресурсов и рабочей силы на нужды вооруженных сил будет истощать экономику в условиях рецессии, рынок труда которой уже перегружен плохой демографией и беспрецедентно низким уровнем безработицы. Это также грозит перерасти в нагрузку на государственные финансы, особенно в связи с усилением противостояния по поводу поставок энергоносителей из России в Европу", — пишет Блумберг.

Ожидание наступления

Накануне "референдума" пророссийские паблики распространяли информацию о готовящемся наступлении украинских войск с целью сорвать проведение "голосования". Активно обсуждали и выдвигали версии, где будет нанесен удар.

Предполагали, что наступление украинской армии начнется к югу от Донецка на Волноваху и Мариуполь; со стороны Гуляйполя на Бердянск и Мелитополь; на Херсон и Новую Каховку; на Сватово, Лиман, Лисичанск и много где еще.

Сообщения о планах ВСУ атаковать крупными силами на одном из участков многокилометрового фронта звучали и раньше. Когда же прорыв действительно произошел — в Харьковской области под Балаклеей, — для многих это стало неожиданностью.

Похоже, что командование ВСУ продолжает действовать по своему плану, без поправок на политические мероприятия, которые устраивает российская сторона на захваченных территориях.

"Для украинской стороны, с юридической точки зрения, после проведения "референдумов" на неподконтрольных территориях ничего не изменится, — пишет телеграм-канал "Первый аналитический. KTime". — А значит, вряд ли для ВСУ имеет смысл нанесение удара именно в тот период, когда противоборствующая сторона больше всего его ждет. Недавний успех на Харьковском направлении демонстрирует, что фактор неожиданности значит для наступления очень много".

А тем временем на фронте

Российская армия перебросила крупные соединения на южный фронт с целью отражения возможного наступления ВСУ, но пока не вводит их в бой, а держит часть из них как резерв на левом берегу Днепра, а другую использует для укрепления растянутых позиций в степях между Каховским водохранилищем и Донецком.

Российские подразделения, ударную часть которых составляют наемники из частных военных компаний, продолжают попытки наступления с востока и юго-востока на Бахмут, важный опорный пункт в центре Донбасса, но пока безуспешно. За исключением Бахмута, у украинской армии сейчас нет особо проблемных участков.

Украинская армия ведет разведку боем, маневрируя мобильными штурмовыми группами вдоль линии фронта, нащупывая слабые места противника и стараясь расширить имеющиеся у нее плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, на левом берегу реки Ингулец в Херсонской и в районе Белогоровки, к западу от Лисичанска.

Украинские и российские военные обмениваются болезненными ракетно-артиллерийскими ударами, обе стороны сообщают о погибших мирных жителях.

Наиболее сложная ситуация для российских войск сложилась под Лиманом — городом на севере Донбасса между подконтрольным Киеву Славянском и захваченным Москвой Северодонецком. Украинские войска пытаются обойти город с севера, атакуя со стороны взятого ими села Дробышево, и близки к достижению цели.

По данным американского Института изучения войны, с четверга на пятницу ВСУ нанесли еще один удар в обход Лимана с севера, атакуя через Редкодуб и Коровий Яр и угрожая взять город в двойное кольцо.

"ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. После освобождения Купянска Лиман — это следующий шаг к освобождению Луганской области", — заявил накануне советник Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.