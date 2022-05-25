В ООН допустили ядерный конфликт в Украине

ООН не исключает возможности еще большего обострения вооруженного конфликта в Украине. В частности, учитывается возможность применения Россией ядерного оружия. Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

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"Перспектива ядерного конфликта, которая когда-то была немыслимой, теперь снова в пределах возможного", — говорится в сообщении.

Кроме того, ООН отмечает последствия полномасштабного вторжения России в Украину: разрушенные дома, школы и больницы, отсутствие предметов первой необходимости и 12 млн переселенцев. Также речь идет о резком удорожании продуктов питания, топлива и удобрения по всему миру из-за нарушений логистических цепей.

"Все это больше всего бьет по беднейшим, усугубляя страдания и закладывая зерно дальнейшей политической нестабильности и беспорядков во всем мире, с прямым влиянием на защиту гражданского населения", — добавили в ООН.

Напомним, управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3974 случая гибели и 4654 случая ранений гражданского населения Украины после полномасштабного российского вторжения.