В ответ на действия РФ НАТО усилит присутствие на восточном фланге

Страны НАТО письменно согласовали размещение наступающей весной международных сил в Румынии, Словакии и Болгарии, формально решение будет принято 16 февраля, пишет dpa со ссылкой на источники.

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На фоне стягивания Россией воинских подразделений и военной техники к границе с Украиной НАТО планирует расширить свое присутствие на восточном фланге. На текущей неделе 30 стран - членов альянса утвердили в ходе письменной процедуры соответствующую инициативу, сообщило агентство dpa в пятницу, 11 февраля со ссылкой на свои источники.

При этом речь идет, в частности, о размещении международных сил альянса в странах к юго-востоку от Украины, - Румынии, а также Словакии и Болгарии. Туда могут быть направлены военнослужащие Франции и США. До сих пор на восточном фланге НАТО войска альянса дислоцированы только в странах Балтии и Польше, указывает dpa.

Решение будет реализовано весной

Ожидается, что данное решение будет еще раз подтверждено на встрече министров обороны стран НАТО 16 февраля, после этого о нем будет официально объявлено. Реализовано оно будет, как предполагается, предстоящей весной. При этом в НАТО подчеркивают, что размещение дополнительных сил альянса в Восточной Европе является исключительно реакцией на действия РФ. Помимо этого, НАТО намерена пересмотреть свое присутствие в других частях Европы. Данное предложение также было утверждено странами альянса, отмечает агентство.

В НАТО ожидают реакции Москвы

Как отмечает агентство, в альянсе c напряжением ожидают реакции Москвы, а критики опасаются, что данное решение может вызвать дальнейшую эскалацию конфликта с Россией. В декабре РФ потребовала от США и НАТО предоставления так называемых "гарантий безопасности", которые, в частности, включают резкое сокращение активности блока в Восточной Европе.

С другой стороны, Москва может счесть своим успехом тот факт, что решение усилить присутствие НАТО в Восточной Европе коснется не всех членов альянса, пишет далее dpa. В частности, Венгрия 9 февраля - спустя короткое время после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву - заявила, что не считает необходимым размещение сил НАТО на своей территории.

Конфликт вокруг Украины

По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На Западе опасаются, что Москва готовится к вторжению в соседнюю страну, Кремль отрицает планы такой операции. Январская серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ не принесла результатов, как и другие встречи представителей западных стран с российским руководством.

На Западе призывают Москву отвести войска от украинской границы и грозят беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ, а также требует предоставления ей "гарантий безопасности".