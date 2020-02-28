В Париже горит Лионский вокзал. Подозревают поджог

Клубы густого дыма поднимаются над Лионским вокзалом (Gare de Lyon) в Париже. Это один из шести крупнейших железнодорожных вокзалов Франции.

Пожарные сообщили, что взяли возгорание под контроль. Полиция провела эвакуацию пассажиров и работников из подземной части вокзала и попросила граждан избегать места пожара.

Представитель железнодорожного профсоюза сообщил корреспонденту Би-би-си, что причиной пожара был поджог. По его словам, вокзал подожгли люди, которых не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, который должен был начаться в 19.00 в концертном зале AccorHotels Arena неподалеку от вокзала.

Агентство Франс пресс сообщает, что неизвестные подожгли мусорные баки и мотороллеры, припаркованные у вокзала. Префектура полиции разместила в "Твиттере" видео очевидца, на котором видно, что некие люди пытаются создать баррикады возле очага возгорания и мешают пожарным тушить пламя.

Полиция, тем временем, не называет причину возгорания и пока официально не подтверждает версию поджога.

На данный момент сообщений о пострадавших нет, на месте работают пожарные службы.

Парижская полиция сообщила в "Твиттере", что беспорядки зарегистрированы в районе Берси, недалеко от места проведения концерта и что туда отправлены силы полиции.

Конголезцы, живущие во Франции и Бельгии, регулярно выступают против концертов артистов из Демократической республики Конго, которых они считают связанными с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой и его преемником Феликсом Чисекеди.

В 2017 году концерты Фалли Ипупы во Франции и Бельгии были отменены из-за угрозы общественному порядку.