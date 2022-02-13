В Париже полиция воспрепятствовала движению протестной автоколонны

Власти Франции не давали разрешения на проведение акции протеста против ковидных ограничений, в которой приняли участие до 3000 автомашин. Схожая акция прошла в Нидерландах.

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Тысячи протестующих против коронавирусных ограничений съехались к Парижу из разных частей Франции на легковых автомобилях, автофургонах и автодачах . Около 3 тысяч машин не менее чем с пятью тысячами пассажиров проехали по внешней стороне Парижской окружной дороги утром в субботу, 12 февраля, сообщила полиция. Власти не давали разрешения на проведение акции под названием "Колонна за свободу".

Для поддержания порядка в столице Франции были собраны примерно 7200 полицейских, в чью задачу входило воспрепятствовать попыткам протестующих заблокировать проезжую часть. В районе полудня до сотни автомобилей, а также шедшие пешком демонстранты одной колонной двинулись по Елисейским полям.

Полиция применила слезоточивый газ, оттеснив пешую часть протестной колонны в близлежащий парк, а также освободив пространство вокруг Триумфальной арки. Около 50 человек были задержаны. Среди участников акции были противники вакцинации, выступающие против повышения цен и недовольные общей политикой правительства.

Помимо автомобильной акции, демонстрации протеста со схожими требованиями прошли в тот же день как в Париже, так и в некоторых других городах, собрав в целом более 32 тысяч человек.

Протесты в Нидерландах

Утром того же дня протестующие против антиковидных ограничений на сотнях автомобилей заблокировали комплекс Бинненхоф в центре Гааги, где находятся парламент Нидерландов и резиденция премьер-министра. Полиция в ультимативной форме потребовала освободить территорию к полудню, это требование было выполнено.

Некоторые из участников акций намерены отправиться в Брюссель, где 14 февраля планируется "европейская встреча" противников социальных ограничений для борьбы с коронавирусом. Власти Бельгии также запретили проведение этой акции.

"Колонна за свободу" в Канаде

Автомобильные протесты во Франции и Нидерландах были вдохновлены примером канадских дальнобойщиков: в конце января сотни водителей большегрузных автомобилей проехали более 4000 километров от Ванкувера до Оттавы, протестуя против требования вакцинации при пересечении границы с США.

Затем дальнобойщики частично заблокировали движение в Оттаве, а также пограничный мост, соединяющий канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган. Предписание суда разблокировать мост протестующие проигнорировали. 12 февраля полиция начала операцию по освобождению проезжей части, используя в том числе бронированные автомобили. Некоторые фуры покинули мост, другие все еще остаются там.