В Париже прошли акции протеста после убийства трех курдов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Курдские активисты, члены левых и антирасистских групп вышли на акцию протеста в Париже в субботу, 24 декабря, после того, как в курдском культурном центре были убиты трое человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Накануне представитель Курдского демократического совета во Франции (CDKF) Ажи Пола назвал нападение "политическим убийством" и "террористической атакой", возложив ответственность за нее на президента Турции Реджепа Тайип и "турецкое государство". Вскоре после убийства в районе курдского центра начались стихийные протесты курдской общины, которые переросли в столкновения с полицией.

Префект парижской полиции Лоран Нуньес сообщил, что 24 декабря по просьбе президента Эмманюэля Макрона и министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена примет лидеров курдской общины. В этот же день протестующие собрались на площади Республики. Акция вновь завершилась беспорядками.

В результате атаки трое погибли, четверо ранены

В пятницу, 23 декабря, вблизи курдского культурного центра 69-летний мужчина застрелил трех человек и ранил еще четверых. По словам очевидцев и местных властей, стрелявший напал на курдский культурный центр, ресторан и парикмахерскую, расположенные в 10-м округе Парижа.

Предполагаемый преступник — гражданин Франции — задержан. Ранее он дважды совершал попытки убийства. Газета Le Parisien пишет, что в прошлом году он с саблей в руках напал на лагерь для мигрантов, ранив нескольких человек, за что был приговорен к лишению свободы. После освобождения в середине декабря он находился под наблюдением правоохранительных органов.


Полиция проверят версию с убийством на почве расизма

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в день убийства заявил, что преступник "явно хотел напасть на иностранцев", подчеркнув, что точный мотив мужчины, которого он назвал преступником-одиночкой, неизвестен. Теперь следствие рассматривает версию с преступлением на почве расизма, уточняет AP. Нападавший уже признался полиции, что он расист, сообщает агентство AFP 24 декабря со ссылкой на источник.

Президент Франции Эммануэль Макрон спустя несколько часов после атаки написал в Twitter: "Курды Франции подверглись гнусной атаке в сердце Парижа. Мои мысли с людьми, которые борются за свою жизнь, с их семьями и близкими. Благодарю силы безопасности за их храбрость и хладнокровие".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае